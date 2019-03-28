القاهرة : الخميس 28 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

عالم
الخميس 28/مارس/2019 - 10:02 م

اتفاق بريكست للمرة الثالثة الجمعة أمام مجلس العموم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2570564

للمرة الثالثة على التوالي تعرض الحكومة البريطانية الجمعة اتفاق بريكست الذي توصلت اليه مع بروكسل على النواب البريطانيين للتصويت عليه، بعدما أجاز رئيس مجلس العموم البريطاني الخميس القيام بذلك.
وقال رئيس مجلس العموم جون بيركو إن "النص جديد ومختلف كثيرا ويتطابق مع الشروط الموضوعة".
وكان بيركو رفض إجراء تصويت الاسبوع الفائت معتبرا أن النواب لا يمكنهم النظر مجددا في نص سبق أن تم رفضه.
ولتجاوز هذه العقبة قررت الحكومة الا تطرح على التصويت الجمعة سوى جزء من الاتفاق، هو معاهدة الانسحاب، مع استبعاد الاعلان السياسي حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الاوروبي.
إلا أن المعارضة سرعان ما رفضت الاجراء الجديد. وقال كير ستارمر المتحدث باسم حزب العمال بشأن بريكست "سنغادر الاتحاد الاوروبي من دون أن تكون لدينا أي فكرة الى أين نحن متجهون"، مضيفا "الأمر غير مقبول وحزب العمال يعارضه".
وفي حال أقر الاتفاق في مجلس العموم فسيعطي السلطات البريطانية ارجاء لموعد بريكست حتى الثاني والعشرين من مايو، أي عشية الانتخابات البرلمانية الاوروبية.
وقالت وزيرة العلاقات مع مجلس العموم أندريا ليدسوم أمام النواب الخميس "نحن جميعا متفقون على أننا لا نرغب بالوصول الى وضع يجبرنا على طلب ارجاء جديد، ومواجهة اضطرارنا للمشاركة في انتخابات البرلمان الاوروبي".
ودعت في ختام كلامها النواب الى الموافقة على النص الذي سبق أن رفض مرتين في الخامس عشر من يناير والثاني عشر من مارس.
وكانت تيريزا ماي لعبت ورقتها الاخيرة مساء الاربعاء عندما وضعت استقالتها على الطاولة لاقناع النواب بالموافقة على الاتفاق. وذهب بعض النواب المحافظين الى اشتراط دعمهم للاتفاق بموافقتها على الاستقالة.
وتساءلت صحيفة دايلي ميل الخميس "هل تذهب تضحيتها سدى؟".
وأعلن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، منافس ماي والمناصر الشديد لبريكست بلا اتفاق، أنه سيدعم هذه المرة اتفاقها. ووفقًا لأحد كتاب صحيفة "صن" الأكثر قراءة في بريطانيا، فإنّ عدد "المتمردين" بين المحافظين تراجع حاليا إلى 16.
ولإنجاح محاولتها الثالثة داخل مجلس العموم تحتاج غالبية تيريزا ماي الهشة إلى أصوات الحزب الوحدوي الديموقراطي وبالتالي، تتركز الانظار على الحزب الايرلندي الشمالي علما بأنه كرر الأربعاء أنه يجب عدم التعويل عليه.
ولا يزال النواب العشرة لهذا الحزب يرفضون "شبكة الامان" الواردة فيه معتبرين أنها "تحمل تهديدا غير مقبول لوحدة أراضي المملكة المتحدة".
ويفترض بهذه الآلية تجنّب إعادة الحدود الفعلية بين مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية وجارتها جمهورية ايرلندا. وستبقى بريطانيا وفقا لهذه الآلية ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي مع التزام أكبر بالمعايير الاوروبية من قبل بلفاست.
وكانت محاولة النواب للتوصل الى بديل من الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع بروكسل فشلت مساء الاربعاء.
وصوت النواب ضد ثمانية خيارات كانوا اقترحوها بأنفسهم، راوحت بين طلاق من دون اتفاق الى الغاء المادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تدير خروج عضو من الاتحاد الاوروبي.
وكتبت صحيفة ذي غارديان ساخرة "لقد أعطى البرلمان أخيرا كلمته: لا. لا. لا. لا. لا.لا. لا!".
ومع ان كل الاقتراحات لم تنل غالبية فإن اقتراحين كانا مميزين: الاول يدعو الى استفتاء جديد حول الاتفاق الذي يتم التوصل اليه مع الاتحاد الاوروبي، والثاني البقاء داخل الاتحاد الجمركي وهو ما يرفضه تماما اتفاق بريكست الذي توصلت اليه ماي.
ومن المقرر اجراء سلسلة من عمليات التصويت الاثنين حول الخيارات الواجب اعتمادها، الا أن الامر برمته يبقى رهنا بتصويت الجمعة.
ولم يوفر عالم الاقتصاد كلماته بعد العرض "المحبط" للنواب البريطانيين. وقال المدير العام لغرف التجارة البريطانية آدم مارشال، "لقد تخليتم عن الشركات البريطانية"، ودعاهم إلى "التوقف عن التعلق بالأوهام".
بدوره، اعتبر مدير عام جمعية صانعي وبائعي السيارات مايك هاوز أن "انعدام اليقين شلّ الاستثمار، وكلّفنا وظائف وأضر بسمعتنا الدولية".
من جانبهم، أعطى القادة الأوروبيون الخيار لتيريزا ماي: إما أن يتم اعتماد اتفاقها خلال هذا الأسبوع، ما يؤجل موعد الخروج إلى 22 مايو، وإما أن يُرفض اتفاقها وسيكون أمام لندن حتى 12أبريل لعرض بديل وطلب تأجيل جديد. وإلا، سيكون الخروج بلا اتفاق.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول

منذ يومين

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون

منذ يومين

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان

منذ 4 أيام

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة

منذ 5 أيام

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا

منذ 6 أيام

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"

الآن

"المركزي" يكشف عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة

فنزويلا تقيل خوان جوايدو من رئاسة البرلمان

رئيس"النواب": حريصون على التوازن ما بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة

ads
الأكثر قراءة

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

جريمة شرف فى الوراق.. تستعين بزوجها لذبح عشيقها بعد تهديدها بفيديوهات جنسية

رئيس الزمالك يمنح جروس حرية تحديد مصير كهربا فى مباراة القمة

كواليس انفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب.. بوسى شلبى كلمة السر

ألبومات الصور

بالصور.. الكشف على 1542 مواطنا بالمجان فى إدفو بأسوان

بالصور.. 200 عمل فى المعرض الطلابى لقسم الديكور بـ"فنون جميلة المنيا"

بالصور.. اختتام الأسبوع الثالث لندوات التعديلات الدستورية بجامعة المنيا

تكريم الأمهات المثاليات من العاملات بمركز دسوق فى كفر الشيخ

رياضة

الجديدي يوقف سلسلة انتصارات الوداد متصدر الدوري المغربي

حكم مباراة القمة شاب في الـ34 وسبق له التحكيم في الدوري القطري

الجبلاية يعلن اسم حكم مباراة القمة

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

جريمة شرف فى الوراق.. تستعين بزوجها لذبح عشيقها بعد تهديدها بفيديوهات جنسية

رئيس الزمالك يمنح جروس حرية تحديد مصير كهربا فى مباراة القمة

كواليس انفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب.. بوسى شلبى كلمة السر

الرئيس نيوز

غضب من دعوات التظاهر ضد تعديل الدستور: "لقطة على حساب الوطن"

مطالبة بتغريم المتخلفين عن التصويت على تعديل الدستور

كمال أبو عيطة: "الناس هتقول عليا نصاب لو قولت أن تعديلات الدستور كويسة"

رئيس النواب يرد على مطلب سحب الجنسية من معترضي التعديلات الدستورية

حكايات "وطنية" من سجل الأهلي والزمالك.. استقبال المهجّرين وإلزام الأعضاء بحمل السلاح

كشكول

فوز معيد بأصول الدين بالمنصورة بالمركز الأول عالميًا في القرآن الكريم

جامعة الزقازيق تستضيف مستشار وزير المالية

"آداب المنوفية" يستضيف جماعة شرنقة الشعرية بأمسيته الخامسة

السفير المصري بألمانيا: توقيع ٤ اتفاقيات للتعليم بين مصر وألمانيا

الجيزة الأزهرية تشارك فى حفل أمهات من ذهب

الأمصار

العفو الدولية: نرحب بالإفراج عن الناشطات السعوديات

مقتل 4 مسلحين في تبادل لإطلاق النار بجزر القمر

الكرملين: روسيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة في العاصمة الصومالية

مدن فنزويلا تستعيد الكهرباء تدريجيا بعد انقطاع لعدة أيام

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

يشرب 6 علب من مشروبات الطاقة يوميًا.. والنتيجة صادمة

الحكومة الأمريكية تتهم "فيسبوك" بالتمييز في الإعلانات العقارية

"القناع الذهبي" يفتتح برنامجا مسرحيا دوليا في موسكو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

5 بدائل صحية للبلاستيك في الحياة اليومية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎