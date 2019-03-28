مسؤول ألماني يستدعي فرقة موسيقية بسبب تلميحات على المحرقة



استدعى كارل فيلر مدير مؤسسة النصب التذكارية في ولاية بافاريا الألمانية إلى مكتبه بمقر المؤسسة في مدينة داخاو، فرقة "رامشتاين" لموسيقى الروك الألمانية على خلفية شريط فيديو مثير للجدل فيه تلميحات واضحة لمعسكرات الاعتقال النازية.

وذكر فيلر أنه لن يصدر الحكم النهائي على الواقعة اليوم الخميس لأنه لم تتضح خلفية إعداد هذا الشريط حتى الآن.

أضاف فيلر أن "المعاناة والسلوكيات غير الإنسانية التي نجمت عن المحرقة محظور استغلالها من أجل الدعاية أوالشهرة، أو الإعلان عن أي منتج أيا كان نوعه حتى وإن كان كما هو الحال هنا إنتاج ألبوم موسيقي جديد".

ويظهر شريط الفيديو الذي يؤدي فقراته مغن واحد من الفريق، أربعة من أعضائه يرتدون زيا يشبه زي سجناء معسكرات الاعتقال ويساقون إلى حبل المشنقة.

ورسمت على صدر سترة أحد الموسيقيين المشاركين في الفيديو الإعلاني نجمة صفراء تشبه "نجمة داوود" اليهودية التي كانوا ملزمين بوضعها إبان حكم النازي.

أثار الشريط ومدته ثلاثون ثانية، انتقادات حادة ولم يكن ممكنا الحصول على رد من الفريق بهذا الشأن حتى الآن.

وردا على ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية " إن استخدام المحرفة لأغراض دعائية أمر مخجل ولاداعي له".

وأضاف إيمانويل نخشون فى تغريدة على تويتر:" إننا نضم صوتنا إلى العديد من الأصوات الداعية إلى إزالته(الرمز) الفورية".