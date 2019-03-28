شاهد.. البوستر الدعائى لمسلسل "طلقة حظ"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "طلقة حظ" البوستر الدعائي للمسلسل والذي تصدره الفنان مصطفى خاطر، حيث ظهر على الغلاف هو يركض على قضبان القطار، وذلك تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل.



وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي عن شخص يعانى من مشاكل مع شقيقاته الأربع من خلال الصراع مع زوجته، التى تحاول دعمه فى مواجهة الأزمات التى يعانى منها مع شقيقاته.



"طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، خالد أنور، رانيا شاهين، وتأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجي".