رئيس جمعية أحباء مصر: "نعم وألف نعم للتعديلات الدستورية"

قالت تهانى البرتقالى رئيس جمعية أحباء مصر: "عندي 81 سنة وأحسد نفسي كمواطنة إني عشت هذا العمر لأشهد هذه الأيام التي تغلبنا فيها على أكبر مؤامرة في التاريخ".



وأضافت: "مفيش حاكم تعرض لما تعرض له الرئيس عبد الفتاح السيسى ولم أرى من قبل هذا الدور الجيد لهذا الرئيس"، جاء ذلك في الجلسة السادسة للحوار المجتمعي الذي تعقده اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال وتستمع فيه لعدد من الشخصيات العامة وممثلين عن المجتمع المدني.



وتابعت قائلة: " نجونا من البير الذي نزلنا فيه جميعا فهل نستكثر على الرئيس الذى تبرع بنصف راتبه ونصف ميراثه وقام بالأدوار الجميلة أن نمد له".



وأضافت: "شعب مصر أصيل ويعرف من أحبه من قلبه ومن يحب الكرسي".



واختتمت حديثها قائلة: "نعم وألف نعم للتعديلات الدستورية"، مطالبة بالنزول للقرى حتى لا يتعرض المواطنون هناك لغسيل عقولهم حتى يكون هناك إقبال على الاستفتاء وتكون نتيجة عالية.