ضبط محاولة تزوير فى المستندات للتهرب من الرسوم الجمركية بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصى مدير عام مكافحة التهرب الجمركي إلتزام بالإسكندرية بالتنسيق مع مباحث النقد والتهريب بالقاهرة من ضبط محاولة إحدى الشركات التلاعب والتزوير فى الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك بقصد التهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون القيمه المضافة رقم 67 لسنة 2016 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



فبناء على المعلومات السرية التي توفرت لدى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي إلتزام بالإسكندرية اسكندرية بقيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالإفراج عن مشمول البيانات الجمركية أرقام ٤٢٣٢٠ و٤٢٦٤٩ لسنه ٢٠١٦ جمرك لوجستي ٢ الدخيله و١٤٢٣٨ و٩٢٣٤ لسنة ٢٠١٧ جمرك لوجستي ٢ الدخيله و٣٤٧٦٦ لسنه ٢٠١٦ لوجستي ١ اسكندريه بأسعار متدنيه لصنف قطع غيار وأجزاء طلمبات ضخ مياه.



وعقب العرض على وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك وصدور موافقة وزير المالية على تفتيش مقر الشركة تم استصدار إذن النيابة المختصة لتفتيش مقر الشركة وضبط المستندات الدالة على مخالفات الشركة.



وتم تشكيل لجنة أسفر التفتيش عن ضبط الفواتير والمستندات الأصلية التي أوضحت التلاعب وتدني القيم المقدمة للجمارك فى البيانات الجمركية، وبلغت القيمة الجمركية للأصناف المخالفة 9 مليون و112 ألف و282 جنيه، كما بلغ فرق القيمة الجمركية 7 مليون و358 ألف و384 جنيه، وبلغت التعويضات المستحقة مليون و511 ألف و45 جنيه.



وبمواجهة صاحب الشأن أقر بالمخالفات وطلب التصالح مع الجمارك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر ضبط رقم 126 لسنة 2019 مكافحة تهريب التزام تجاري وإحالة المحضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.