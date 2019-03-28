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منوعات
الخميس 28/مارس/2019 - 09:46 م

يشرب 6 علب من مشروبات الطاقة يوميًا.. والنتيجة صادمة

يشرب 6 علب من مشروبات
وكالات
dostor.org/2570548

يمكن لعلبة واحدة من مشروب الطاقة أن تفعل الكثير في الجسم، لكن ماذا لو شربت 6 علب في اليوم؟

نعم، كان هذا هو الروتين اليومي للشاب البريطاني دان رويالز الذي أدمن مشروبات الطاقة، لدرجة أنه كان لا يكتفي حتى بـ6 علب يوميا، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

والنتيجة، بحسب رويالز، كانت حالة غريبة أصابت لسانه الذي بدأ في التآكل والتقرح.

وقال رويالز عبر منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن طبيبه أخبره بأن الكميات الكبيرة من السكر في هذه المشروبات، الذي يصل إلى نحو 13 ملعقة في العلبة الواحدة، بالإضافة إلى الكيماويات المختلفة، هي المسئولة عما أصابه من تقرحات وتآكل في لسانه.

وأضاف رويالز: "هذا ما تفعله مشروبات الطاقة في لسانك، تخيل كيف هو الحال في أعضائك الداخلية؟ حتى وقت قريب عندما بدأ حدوث ذلك. كنت أشرب ما لا يقل عن 5-6 علب يوميا. كونوا على حذر يا شباب".

ولفت رويالز إلى أن اهتمامه بصحة فمه عن طريق تنظيف أسنانه يوميا، لم يمنع مشروبات الطاقة من إحداث هذا التأثير المدمر على لسانه.

وأشار الشاب إلى دراسة أجراها باحثون في منظمة الصحة العالمية، أظهرت أن تجاويف الأسنان يمكن أن تنتج عن الحموضة الناجمة عن المحتوى العالي من السكر لمنتجات مثل مشروبات الطاقة.

وأظهرت دراسة أخرى أن استهلاك مشروبات الطاقة يمكن أن يسبب تآكلا وإزالة لطبقة المينا في الأسنان.

وتمثل مشروبات الطاقة مصدر خوف لدى الأطباء في بريطانيا، التي تشهد نموا كبيرا في مبيعات هذا النوع من المشروبات من 463 مليون لتر في عام 2010 إلى 679 مليون لتر في عام 2017.

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" المحلية عن جمعية القلب البريطانية، فإن تناول مشروب طاقة لمرة واحدة فقط في اليوم يمكن أن يزيد من حالة عدم انتظام ضربات القلب، مما يرفع من خطر السكتة الدماغية بمعدل 5 أضعاف.

ووفقا للمؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية "خلل ضربات القلب" ترودي لوبانت، فإن المنشطات الموجودة في الكافيين تحفز ضربات القلب، مضيفا: "يمكن أن يتناول الشخص عددا كبيرا من فناجين القهوة، إلا أن مشروبات الطاقة تنطوي على مخاطر عالية جدا".

ويرجع أطباء ارتباط الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة بتراجع أداء القلب، إلى زيادة كمية الكالسيوم التي تطلق داخل خلايا القلب، مما يحدث خللا بالإيقاع الكهربائي الدقيق له.

يشرب 6 علب من مشروبات الطاقة يوميًا.. والنتيجة صادمة
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