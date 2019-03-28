جامعة طنطا تعلن توصيات مؤتمر الطاقة المتجددة واستدامة المياه

أعلن نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث الدكتور مصطفى الشيخ، عن توصيات المؤتمر الدولي الخامس للبحث العلمي الذي نظمته جامعة طنطا بعنوان "الطاقة المتجددة واستدامة المياه".

وتمثلت التوصيات في ختام فعاليات المؤتمر، اليومالخميس، في دعم الأفكار الإبداعية في مجالات الطاقة المتجددة من أجل تقليص الفجوة بين الأنشطة البحثية والواقع التطبيقي، وإيجاد سبل اتصالات مباشرة بين الجامعات ومراكز البحوث والوزارات والصناعة على المستويين المحلي والدولي على هيئة مركز تسويق بحوث من خلال قواعد بيانات مستمرة، حيث تشمل جميع المتخصصين في مجالات الطاقة والمياه.

وأضاف الشيخ، أن التوصيات شملت تشجيع التعاون في البحوث متعددة التخصصات في مجالات الطاقة والمياه وإنتاج الغذاء، ونشر الوعي من خلال تنظيم حملات مكثفة تتناول الحفاظ على الطاقة واستدامة المياه، وتشجيع التوسع في تطبيقات العمارة الخضراء.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إلى أن التوصيات تشمل إعطاء المزيد من الاهتمام بالبحث والتطوير في مجالات هامة تتضمن تخفيض استهلاك الطاقة في المباني، واسترجاع واستخدام الطاقة الحرارية المهدرة، ووسائل ذات كفاءة أعلى لتخزين الطاقة، إلى جانب تكنولوجيات التوفير في معالجة مياه البحار والأمطار والصرف، واستغلال المصادر الغنية للمياه التي تتمتع بها مصر وذلك من منظور الاستدامة، واستخدام تصوير الأقمار الصناعية فائقة الأطياف لاستكشاف التوزيع المكاني لمصادر الطاقة المتجددة والمياه.