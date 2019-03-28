غدًا.. محمد رمضان يُحيى حفله الغنائى الأول فى "المنارة"

يستعد الفنان محمد رمضان، غدًا الجمعة، لإحياء حفله الغنائي الأول على مسرح مركز المنارة في التجمع الخامس، تحت شعار "أقوى حفلة في مصر".



وأجرى رمضان، بروفات مكثفة استعدادًا للحفل، ومن المقرر أن يشهد عدة مفاجآت للجمهور، بجانب غناء رمضان لأبرز الأغاني الخاصة به منها: "نامبر وان"، و"الملك"، و"مافيا"، و"فيرس".



يذكر أن أسعار الحفل مقسمة على ثلاث فئات هما فئة 250 جنيها، و500 جنيه، و1000 جنيه، متوفرة فى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وطنطا، كما يمكن الشخص الذي يوافق عيد ميلاده يوم الحفلة من الحضور مجانًا.