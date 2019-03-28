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الخميس 28/مارس/2019 - 09:40 م

بالصور.. مستشفى أسوان التخصصى يحتفل بالأمهات المثاليات والموظفين

بالصور.. مستشفى أسوان
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2570541

نظمت إدارة مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، اليوم الخميس، احتفالًا خاصًا بالأمهات المثاليات للعاملين بالمستشفى، والذى وصل عددهم إلى 11 سيدة، والموظف المثالى وتم اختيار 17 موظفا على مستوى جميع أقسام المستشفى، وذلك وسط أجواء مليئة بالبهجة، وتحت إشراف الدكتور طاهر أيوب مدير عام المستشفى.

وجاء ذلك بحضور الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة أوقاف أسوان، ولفيف من العاملين بالمستشفى، وأهالى الفائزات.

وتم ترشيح الأمهات المثاليات وفقًا لمعايير خاصة، والفائزات هم كلًا من الدكتورة أيات حسن أحمد، إيمان محمد مصطفى، رضا هلال جبريل، سامية حسن على، سهير شكرى فكرى، وفاطمة حسن محمد، فتحية أحمد حسن، بالإضافة إلى نادية أحمد مسعود، هدية محمد جاد، أنهار حسن علوان، وأميرة على صالح.

وكرّم الدكتور طاهر أيوب مدير عام مستشفى أسوان التخصصى الجديد، جميع الأمهات المثاليات بهدايا رمزية تقديرًا لهم ولمجهوداتهم التى يبذلوها.

وقال أيوب إنه يجب أن يصبح العمل فى المستشفى خلال الفترة القادمة كفريق واحد يسعى لتحقيق هدف موحد، بعيدًا عن أى مصالح شخصية لكى يستطيعوا أن يحققوا نجاحًا، متمنيًا النجاح والتقدم للمكرمين من الأمهات المثاليات والموظفين.

بالصور.. مستشفى أسوان التخصصى يحتفل بالأمهات المثاليات والموظفين
بالصور.. مستشفى أسوان التخصصى يحتفل بالأمهات المثاليات والموظفين
بالصور.. مستشفى أسوان التخصصى يحتفل بالأمهات المثاليات والموظفين
بالصور.. مستشفى أسوان التخصصى يحتفل بالأمهات المثاليات والموظفين
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