وصول أول رحلة سياحية إلى أسوان قادمة من السودان

أعلن اللواء مصطفى عامر، نائب رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، عن وصول الرحلة الأولى من نوعها للعائمة "دهبية"، السياحية، إلى ميناء السد العالي جنوب أسوان، قادمة من السودان، على الخط الجديد بين أسوان حلفا، حيث كان على متنها عدد من السائحين الفرنسيين.

وأوضح نائب رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، اليوم الخميس، أن هذه الرحلة تعد بمثابة تشغيل تجريبي لهذا الخط الجديد الذي توقف منذ عشرات السنين، مؤكدًا أن كافة الأجهزة المعنية قدمت الدعم لنجاح الرحلة، والتي من المقرر أن يتم تشغيلها بشكل منتظم في أوائل شهر مايو المقبل، مضيفًا أن عددًا من القيادات بميناء وادي حلفا كان في انتظار ركاب الرحلة وعلى رأسهم معتمد حلفا الدكتور الأمير الجداوي.

من جانبه، أوضح جعبد الناصر قناوى، رئيس مجلس إدارة الشركة الفرنسية المالكة للعائمة لافلانوزدونيل الدهبية، أنها تضم ٧ كبائن مما يعني أنها تستوعب نحو ١٥ راكبًا فقط.

وأشار إلى أن هذه الرحلة كانت تستهدف التعرف على الخط الجديد لتفادي أي مشكلات تعرقل سير العائمة في الرحلات المقبلة، مؤكدًا أن فكرة تشغيل الخط الجديد جاءت لتلبية رغبة السائحين.