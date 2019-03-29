13052.5 دولار.. سعر طن "النيكل" اليوم
تراجع سعر معدن النيكل، اليوم الجمعة، ليسجل 13052.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي.
تراجع سعر معدن النيكل، اليوم الجمعة، ليسجل 13052.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي.
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني استمرت لمدة يومان بقرية النزل التابعة لمركز دراو، وذلك فى إطار مجهودات المديرية، لتقديم الخدمة العلاجية المختلفة للقري والمناطق النائية. ...
نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، معرض طلابي لقسم الديكور، في إطار المعارض الدورية للأقسام علي مدار العام كأحد الوسائل التعليمية الهامة لتشجيع الطلاب علي الإبداع والتجويد لأعمالهم الفنية ...
اختتمت جامعة المنيا، اليوم الخميس، الأسبوع الثالث من سلسلة ندوات التعديلات الدستورية والتي ينظمها فريق طلاب من أجل مصر، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، بندوتين بكليتي الألسن والآداب ...