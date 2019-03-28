قطارت إضافية بين أسوان والسد العالى

أعلن المهندس حسين الرشيدي رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان، عن تشغيل قطارات ركاب إضافية لخط السد العالي - أسوان، بداية من الاثنين المقبل، بناء على توجيهات المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد.

وأوضح رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان، في تصريحات صحفيه له اليوم الخميس، أنه سيتم إضافة 4 قطارات وهم قطار رقم 1030، وموعد قيامه من أسوان الساعة الخامسة مساء يصل محطة السد العالى الساعة الخامسة والنصف، فضلا عن قطار رقم 1031 وموعد قيامه من السد العالي الساعة السادسة مساء ويصل أسوان الساعة السادسة والنصف مساء، وقطار رقم 1032 وموعد قيامه من أسوان الساعة العاشرة والنصف مساء ويصل السد العالى الساعة الحادية عشر إلا ربع، وأخيرا قطار رقم 1033 وموعد قيامه من السد العالى الساعة الحادية عشر مساء ويصل أسوان الساعة الحادية عشر والنصف.

وأوضح الرشيدي، أن القطارات الإضافية تستهدف توفير الخدمة لأهالي منطقة السد العالي ومنطقة الشيخ هارون ومنطقة كيما ومنطقة الصداقة على مدار اليوم.