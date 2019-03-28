هيجوين يعلن اعتزاله اللعب دوليًا مع الأرجنتين

أعلن جونزالو هيجوين مهاجم تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب الأرجنتين، على أن يسري القرار على الفور منهيا مسيرة دولية حافلة شملت خسارة ثلاث مباريات نهائية.



وقال هيجوين في مقابلة مع شبكة فوكس سبورتس اليوم الخميس، "انتهى مشواري مع المنتخب الوطني. سأتابع الأمور الآن من الخارج لكي يرتاح الكثيرون".



وأضاف: "تحدثت إلى (مدرب الأرجنتين ليونيل) سكالوني وأوضحت له وجهة نظري. تم اتخاذ القرار وأعتقد أن هذا هو أفضل شيء بالنسبة لي".



وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما 75 مباراة دولية مع الأرجنتين وسجل 31 هدفا. وكان آخر ظهور له مع المنتخب في الانتصار 2-1 على نيجيريا في كأس العالم 2018.



وبدأ هيجوين، الذي انضم لتشيلسي على سبيل الاعارة قادما من ميلانو في يناير الماضي، مسيرته مع ريفر بليت ولعب من وقتها مع اندية ريال مدريد ونابولي ويوفنتوس.



لكن اللاعب تحمل انتقادات عنيفة بسبب مستواه مع الأرجنتين، وأضاع المهاجم المخضرم فرصة واضحة لافتتاح التسجيل في نهائي كأس العالم 2014 والذي خسرته الأرجنتين أمام المانيا.



كما أضاع فرصة وهو أمام المرمى في نهائي كأس كوبا أمريكا 2015 أمام تشيلسي وأضاع ركلة جزاء خلال الاحتكام لركلات الترجيح التي خسرها فريقه.



وقدم هيجوين أداء مخيبا للآمال في نهائي كأس كوبا أمريكا 2016 في نسختها المئوية، وذلك أمام تشيلسي حيث خسر فريقه بركلات الترجيح أيضا.