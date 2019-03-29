القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
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اقتصاد
الجمعة 29/مارس/2019 - 06:56 ص

أسعار الأسمنت اليوم.. "السويدى" بـ840 جنيها للطن

أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت
dostor.org/2570527

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن هناك استقرار في أسعار الأسمنت في بداية تعاملات، اليوم الجمعة.

وأضاف "الزيني"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن السويدى للأسمنت ومصر بني سويف سجلا سعر 840 جنيها للطن، وسجلت الشركة العربية للأسمنت بسعر 830 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان وطرة سعر 830 جنيهًا للطن، ثم لافارج بسعر 815 جنيها للطن، وسجل أسمنت العريش العسكري سعر 815 جنيهًا للطن.

وعن التعمير والنصر والسويس سجل 810 جنيهات للطن، وسجل جنوب الوادي 805 جنيهات للطن، ثم ميديكوم أسوان بـ800 جنيه للطن، وأخيرًا الصخرة وشورى 800 جنيه للطن، وهو أقل سعر اليوم.

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