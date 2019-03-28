روغاني يجدد عقده مع يوفنتوس حتى عام 2023



جدد المدافع الدولي دانييلي روغاني عقده مع ناديه يوفنتوس الإيطالي حتى عام 2023 كما اعلن الاخير الخميس.

وانضم روغاني الى فريق السيدة العجوز عام 2013 قادما من إمبولي وخاض في صفوفه 14 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات الى جانب جورجيو كييليني وليوناردو بونوتشي.

كما دافع عن ألوان يوفنتوس في 81 مباراة حتى الآن وسجل 7 أهداف بينها هدفان هذا الموسم.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري المحلي بفارق 15 نقطة عن نابولي أقرب منافسيه وبلغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا حيث سيلتقي مع أياكس امستردام الهولندي ذهابا وإيابا الشهر المقبل.