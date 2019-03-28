السجن 3 سنوات لـ19 متهما للانضمام إلى جماعة إرهابية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز محمود سالم، بمعاقبة 19 متهما من جماعة الاخوان الارهابية، بالسجن لمدة 3 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثله لترويجهم وانضمامهم لجماعة الإخوان الارهابية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين حسام محمد حسن، وعبد الكريم شامخ، وامانه سر أحمد عبد الوهاب.



ترجع أحداث القضية رقم 6835 لسنة 2017 جنايات الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا، بقيام عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بتكوين لجان لتكدير السلم العام وتوزيع منشورات ومطبوعات ضد الدوله.



توصلت التحريات إلي قيام 19 من المتهمين بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية لتشكيل وإعادة إحياء اللجان النوعية للتنظيم الإرهابي والترويج لأفكار التنظيم وأعدوا لذلك منشورات ومطبوعات ولافتات لتوزيعها منسوبة الجماعة الارهابية عن طريق تلك اللجان واستصدار إذن من النيابة العامة العامة لضبطهم.



تم إلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم المطبوعات والمنشورات وبعرضهم على النيابة أحالتهم لمحكمة الجنايات.