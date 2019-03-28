وزير المالية التركي يتوقع أن تعود أسواق الأسهم والسندات لطبيعتها خلال أيام

قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق إنه يتوقع أن تعود أسواق الأسهم والسندات إلى طبيعتها في الأيام القادمة، متحدثا في نفس اليوم الذي هبطت فيه الليرة التركية 5 في المئة مع عودة السيولة إلى سوق رئيسية للصرف الأجنبي في لندن.

وصعد المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة اسطنبول 2 بالمئة اليوم الخميس بعد أن مني بخسائر بلغت أكثر من 12 بالمئة على مدار أسبوع حتى الإغلاق أمس الأربعاء.

وقال ألبيرق أيضا، في مقابلة مع محطة تلفزيون محلية، إن تركيا ستدخل فترة إصلاح للاقتصاد بعد الانتخابات المحلية التي ستجرى يوم الأحد القادم. لكنه يقدم تفاصيل محددة بشأن الإصلاحات التي تخطط

لتنفيذها.