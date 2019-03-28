أسهم أوروبا تغلق منخفضة بفعل البنوك وسط مخاوف النمو والانفصال البريطانى

تخلت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها المبكرة لتغلق على تراجع يوم الخميس، متأثرة بخسائر لأسهم البنوك وسط آفاق قاتمة للنمو الاقتصادي العالمي والضبابية التي تحيط بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي، وهو ما طغى على تفاؤل ببعض التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.



وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، وتخلى المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة عن مكاسبه ليغلق منخفضا 0.08 بالمئة، في حين نزل مؤشرا الأسهم الأسبانية والإيطالية في بورصتي مدريد وميلانو أكثر من 0.5 بالمئة لكل منهما.



واشتد الهبوط بعد صدور بيانات تظهر أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، في أحدث حلقة في سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت حول العالم.



وكانت مكاسب المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني هي الأعلى بين مؤشرات المنطقة، إذ ارتفع 0.6 بالمئة، بدعم من تراجع الجنيه الاسترليني بعد تصويت استرشادي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء انتهى إلى طريق مسدود.



وتكبد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي أكبر الخسائر بين قطاعات المؤشر ستوكس الأوروبي، مع استمرار انخفاض عوائد السندات وهو ما يبقي على المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.



وجاءت البنوك السويدية بين أكبر الخاسرين، في ظل مخاوف من انتشار فضيحة غسل أموال تركزت حول سويد بنك، أكبر مصرف في البلاد، إلى البنوك الأخرى.