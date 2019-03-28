جزر القمر: مقتل 4 مسلحين بعد تحركات لعزل الرئيس

أفادت وكالة "رويترز" بمقتل 4 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش قرب قاعدة عسكرية في عاصمة جزر القمر موروني، وذلك بعد اعتقال معارض مرشح للرئاسة.



وسمعت في وقت سابق أصوات إطلاق نار قرب القاعدة العسكرية الرئيسية في العاصمة، وذلك بعد ساعات من إعلان مرشحي المعارضة عن خطط لخلع الرئيس الذي وصفوا فوزه بالانتخابات هذا الأسبوع بأنه مزور.



وأُعلن عن فوز الرئيس غزالي عثماني بالانتخابات التي جرت يوم الأحد بأكثر من 60% من الأصوات وهي نسبة كافية لتجنب جولة إعادة.



وقال مرشحو المعارضة الاثنا عشر: إنهم أسسوا هيئة تحمل اسم المجلس الوطني الانتقالي برئاسة محمد صويليحي بهدف إزاحة عثماني عن السلطة.



وذكر صويليحي في بيان نشرته محطات إذاعية خاصة ومنصات للتواصل الاجتماعي أن "مهمة المجلس الوطني الانتقالي هي حل أزمة ما بعد الانتخابات لضمان انتقال سلمي والحفاظ على السلم والاستقرار والتماسك الوطني في البلاد".



وقال مصدر دبلوماسي إن السلطات ألقت القبض على صويليحي عقب صدور البيان، ووقع هجوم على القاعدة العسكرية بعد ذلك بقليل، وسمع خلاله إطلاق النار عند المعسكر لكنه توقف بعد نحو ساعة.