مدرب الفجيرة: نسعى للفوز على النصر للهروب من قاع الترتيب في الدوري الإماراتي

أكد محمد الخديم مدرب نادي دبا الفجيرة، على أهمية مباراة فريقه أمام النصر في المرحلة الثامنة عشر لدوري الخليج العربي لكرة القدم (الدوري الإماراتي).



وقال الخديم، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام النصر، إن اللقاء سيكون فرصة لتحسين مركز الفريق في ترتيب الدوري.



وأضاف: "الأوراق مكشوفة في الفريقين وخطورة النصر تستدعي التركيز والحذر من أجل تحقيق الفوز".



ويحتل دبا الفجيرة المركز الأخير بخمس نقاط،فيما يحتل النصر المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.