رئيس مصلحة الجمارك يلتقى مع مسئولى التمثيل التجارى اليابانى فى مصر

التقى السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الخميس، مع تاكاهيتو ميسومى المستشار الاقتصادى للسفارة اليابانية بمصر وبعض مسئولى التمثيل التجارى اليابانى فى مصر، وذلك فى إطار التواصل والتفاعل والتشاور المستمر مع مجتمع الأعمال والتجارة والهيئات والمؤسسات وجميع الجهات والأطراف المرتبطة بالعمل الجمركى.



وفى بداية اللقاء رحب رئيس مصلحة الجمارك بالمستشار الاقتصادى للسفارة اليابانية بمصر، موضحا أن مصر بذلت فى الفترة الأخيرة جهودا كبيرة وقامت بالعديد من الخطوات الرامية لتطوير منظومة العمل وتيسير وتبسيط الإجراءات الجمركية بهدف تحسين مناخ ممارسة الأعمال ليكون بمثابة أداة هامة لفتح آفاق الاستثمار الأجنبى فى مصر.



وأضاف أنه تم تقديم مشروع لقانون الجمارك الجديد وتشغيل منظومة أجهزة الفحص بالأشعة وتفعيل المراكز اللوجيستية بالموانئ والمطارات لتشغيل منظومة النافذة الواحدة لسرعة الافراج عن البضائع وتيسير حركة التجارة.



وأشار إلى وجود العديد من الحوافز الجمركية لدعم الصناعة وتحسين مناخ الاستثمار وتنظيمه حيث تم إصدار التعريفة الجمركية وروعي فيها تحقيق التوازن التعريفي بين المواد الخام والسلع الوسيطة والسلع تامة الصنع كما توجد التخفيضات بالمادة السادسة من التعريفة الجمركية والتي تهدف الي تعميق الصناعة الوطنية وتشجيعها وخفض الفئات الجمركية علي الأجزاء والمكونات وقطع الغيار للسيارات والتى تتراوح فئاتها ما بين 2 و5 و10 %



وأوضح أنه يتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة الحوافز الجمركية الممنوحة للصناعات ومنح المزيد من نسب التخفيض الجمركي المقررة وفقا للمادة السادسة من قرار التعريفة الجمركية.



وفى نهاية اللقاء توجه تاكاهيتو ميسومى المستشار الإقتصادى للسفارة اليابانية بمصر ومسئولى التمثيل التجارى اليابانى فى مصر نيابة عن الشركات اليابانية التى تعمل فى مصر، وأثنوا على الجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك في سبيل تطوير وتبسيط الإجراءات الجمركية والتى ستؤدى لتحفيز الشركات اليابانية على زيادة الاستثمار فى مصر.