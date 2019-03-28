الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات السبع سنوات في حدود المتوسط

في ثالث أيام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى هذا الأسبوع، باعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 32 مليار دولار، حيث جاء الطلب في حدود المتوسط، وذلك بعد بيع سندات من فئة العامين والخمسة أعوام خلال اليومين الماضيين.



وبلغ سعر العائد على السندات ذات السبع سنوات 2.281% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.54 مرة.



كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 7 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 32 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 2.538% ومعدل التغطية 2.60 مرة من قيمة الطرح.



يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.



وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 2.52 مرة.



جاء بيع سندات مدتها 7 سنوات، اليوم بعد بيع سندات مدتها عامين بقيمة 40 مليار دولار يوم الثلاثاء الماضي، وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 41 مليار دولار أمس.