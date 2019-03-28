استقالة أحد أقوى مؤيدي بوتفليقة من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات

قال موقع تلفزيون النهاراليوم الخميس، إن رجل الأعمال الجزائري علي حداد، أحد أقوى مؤيدي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استقال من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات.



ونقل الموقع عن حداد قوله في خطاب الاستقالة الذي يحمل تاريخ 28 مارس إنه استقر "في ضميري ودون قيود، ترك رئاسة منتدى قادة الأعمال من الآن فصاعدا".



وأضاف أنه "حريص على الحفاظ على التماسك لا سيما استدامة منظمتنا".



وتمثل الاستقالة ضربة أخرى لدائرة بوتفليقة المقربة الآخذة في الانكماش، ويتعرض بوتفليقة لضغوط هائلة للاستقالة بعد أن دعا الجيش إلى إقالته وتخلى عنه حلفاؤه.