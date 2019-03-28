بوجبا: سولشاير أعاد الثقة للاعبي مانشستر يونايتد

أكد لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا، أن أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أعاد الثقة واللعب الحرية للاعبي "الشياطين الحمر"؛ ما أدى لتغير مسار الفريق، وذلك في أعقاب منح النادي الإنجليزي عقدا لمدة 3 أعوام للمدرب النرويجي.



وقال بوجبا - في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الخميس - "إن الأمور تسير بشكل جيد للغاية الفترة الماضية مع سولشاير.. النتائج إيجابية، وأصبح لدينا مدرب يقدرنا ويضفي السعادة بالفعل".



وتابع قائلا "لقد أعاد الثقة للاعبين، ويمنحنا الحرية للعب كرة القدم مرة أخرى، وربما افتقدنا هذا الأمر في السابق، ولدى وصوله مباشرة طلب منا الاستمتاع بلعب الكرة مجددا.. فعندما تتوقف عن الاستمتاع لا يصبح للعب معنى.. وعندما تتوقف عن حب ما تقوم به لا يصبح لديك أية أهداف.. دعونا نعود لأصل الأمور ونستمتع باللعب فقط لا غير، ثم ستأتي النتائج".



وعينت إدارة اليونايتد سولشاير اليوم بصفة دائمة بعدما حقق 14 انتصارا في المباريات الـ19، التي تولى فيها قيادة الفريق كمدير فني مؤقت عقب إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.