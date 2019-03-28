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رياضة
الخميس 28/مارس/2019 - 08:34 م

رونالدو يعطي موافقته على صفقة تبادلية نارية مع ريال مدريد

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
وكالات
dostor.org/2570471

أعطى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، موافقته على الصفقة التبادلية المطروحة على طاولة البيانكونيري مع ريال مدريد في الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضح موقع "دون بالون" الإسباني، أن يوفنتوس يضع عينه على أحد ركائز ريال مدريد الرئيسية لتسهيل ذهاب نجمه البوسني ميراليم بيانيتش إلى كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان بعد طلب الأخير التعاقد معه.

والحديث يدور في يوفنتوس عن التعاقد مع الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد وإدخاله ضمن صفقة تبادلية محتملة للسماح لبيانيتش بالإنتقال إلى مدريد.

وأضاف الموقع أن رونالدو أعطى الضوء الأخضر للسيدة العجوز لإتمام الصفقة التبادلية المطروحة ببيع بيانيتش للريال وقدوم كروس للبيانكونيري.

وقد تغلق هذه الصفقة التبادلية بالإضافة لحصول اليوفي على 20 مليون يورو، حيث تبلغ قيمة بيانيتش 80 مليون يورو، بينما تقدر قيمة كروس بـ60 مليون يورو.

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