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الخميس 28/مارس/2019 - 08:33 م

ترامب: يجب إجبار رئيس لجنة المخابرات بالنواب الأمريكي على الاستقالة

ترامب
ترامب
أ ش أ
dostor.org/2570470

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، أن رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف يجب إجباره على الاستقالة من الكونجرس.

وغرد ترامب على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) قائلا "إن رجل الكونجرس آدم شيف، الذي أمضى عامين يكذب ويسرب معلومات عن عمد وبشكل غير قانوي، يجب إجباره على الاستقالة من الكونجرس"، حسبما أورد موقع (ذا هيل) الأمريكي.

وأتت تغريدة ترامب بعد تصريحات "شيف" الصحفية، التي أشار خلالها إلى اعتقاده بوجود دليل يثبت التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، لافتا إلى أنه يمكن العثور عليه من جانب لجنته، على الرغم من أن ملخص تحقيق المحامي الخاص روبرت مولر يشير إلى أنه لا يوجد دليل يدعم هذا الرأي.

وقال شيف إن محققي "مولر" لم يبحثوا في مسألة ما إذا كان ترامب خاضعا لتأثير القوى الأجنبية، مؤكدا أن لجنته ستواصل متابعة التحقيق فيما إذا كانت حملة الرئيس الأمريكي عملت مع روسيا أو مع دول أخرى خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016.

جدير بالذكر أن العديد من الجمهوريين طالبوا شيف بالتخلي عن منصبه منذ أن أصدر النائب العام الأمريكي وليام بار ملخصا لتقرير مولر حول مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وكان من بينهم مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي، التي قالت - في وقت سابق من هذا الأسبوع - إن شيف ليس له الحق في أن يُدلي بأكاذيبه يوما تلو الأخر بدون رادع.

ورفض شيف - الإثنين الماضي - دعوات الاستقالة الموجهة له، قائلًا "اعتدت كثيرا على هجمات زملائي من الحزب الجمهوري، ولا أتوقع منهم أقل من ذلك".

وغالبًا ما ينتقد ترامب عضو الكونجرس، حيث وصفه - في وقت سابق - من هذا الشهر بـ"الماكر الصغير"، بعد أن دفع الديمقراطيين للتحقيق في الشؤون المالية للرئيس.

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