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اقتصاد
الخميس 28/مارس/2019 - 08:32 م

ارتفاع مؤشرات الأسهم فى المغرب عند نهاية جلسة اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2570466

أغلقت الأسهم في المغرب مرتفعة في نهاية تداولات اليوم الخميس، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وسُجلت مكاسب في قطاعات الأخشاب والورق، منتجي ومعالجي الأغذية والعقارات.

وعند نهاية التداولات في الدار البيضاء، مؤشر مازي عائم المغربي زاد بنسبة 0.07%.

من بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر مازي عائم المغربي برز سهم ميد بايبر (CS:PAP)، الذي ارتفعت قيمته 6.74% أو 1.39 نقطة وبلغ سعره 22.00 عند الإغلاق. في المقابل، سهم ستروك للصناعة (CS:STR) واصل ارتفاعه عند 5.86% أو 1.29 نقطة وأغلق عند سعر 23.29، في حين سهم ألاينسز (CS:ADI) زاد 5.30% أو 4 نقطة بسعر 88 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم ألومينيوم مار 1l (CS:ALU) منخفضا عند 9.62% أو 163 نقطة وتداول عند مستويات 1531 عند الإغلاق. سهم مجموعة م2م (CS:M2M) تراجع بمقدار 5.01% أو 27.00 نقطة عند سعر 512.00، أما سهم كولورادو (CS:COL) أغلق على هبوط عند 4.66% أو 2.98 نقطة بسعر 61.01.

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