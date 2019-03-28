"ملامح من عُمان".. ينطلق في سول ويستمر أسبوعا

تشهد العاصمة الكورية الجنوبية سول، فعاليات معرض صور "ملامح من عُمان" الذي نظمته سفارة سلطنة عُمان بجمهورية كوريا، والذي يستمر لمدة أسبوع، بصالة العرض بالمجرى النهري الصناعي وسط سول.



وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن المعرض يضم أكثر من 50 صورة تجسد ملامح البيئة والطبيعة العُمانية المتنوعة من جبال وكهوف وأودية وصحارى وشواطئ وقلاع شامخة ومرافق سياحية متنوعة وملامح من النهضة الحديثة، كما يبرز المعرض خارطة السلطنة وموقعها الاستراتيجي ومعلومات عنها.



وقال سفير السلطنة بكوريا محمد بن سالم الحارثي - في كلمة الافتتاح التي بثتها الوكالة العُمانية ـ إن هذا المعرض يأتي في إطار برنامج الدبلوماسية العامة للسفارة، تحت عنوان (مرحبًا بكم في عُمان)، وهو يهدف إلى التعريف بالسلطنة تاريخيًا وثقافيًا وحضاريًا، كما يهدف إلى إبراز ملامح النهضة الحديثة والترويج السياحي وتعزيز التعاون القائم بين السلطنة وكوريا.



من جانبه، قال رئيس هيئة التراث الكوري - في كلمته - إن معرض "ملامح من عُمان" بما يتضمنه من معلومات كثيرة وصور متنوعة سوف يسهم في تعريف الجمهور الكوري بالسلطنة، ويدعم علاقات التعاون المختلفة القائمة بين البلدين الصديقين.