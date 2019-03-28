السفير التونسي بالرياض: زيارة الملك سلمان ترسم تحولًا جديدًا بعلاقات البلدين

كشف سفير تونس لدى السعودية لطفي بن قايد، اليوم الخميس، عن أن زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تونس، تأتي تتويجًا للإرادة السياسية المتنامية للبلدين لرسم محطة مفصلية في تاريخ العلاقات المتميّزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.



وقال لطفي بن قايد، إن زيارة الملك سلمان اليوم لتونس تحظى بأهمية خاصة من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي يتطلّع إلى لقاء الملك سلمان والإشراف معًا على إطلاق عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية في تونس، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".



واستعرض السفير التونس تاريخ العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى تونس، في نوفمبر 2018 أسّست لمرحلة مفصلية في تاريخ العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث حملت دلالات خاصة أبرزها تأكيد عزم البلدين على المضي قدمًا في ترسيخ التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوطيد وتعزيز مختلف مجالات التعاون الثنائي.



وأكد السفير التونسي أن علاقات التعاون بين البلدين تشهد تطوّرًا مستمرًا في مختلف المجالات وخصوصًا المجالات الاقتصادية والاستثمارية.