"الأعلي للإعلام" يعلن تنظيم دورات تدريبية للصحفيين والإعلاميين لتغطية الاستفتاء والانتخابات

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، عن تنظيم دورات تدريبية للصحفيين والإعلاميين عن تغطية الانتخابات والاستفتاءات.



وأكد أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى تصريحات له، أنه يجرى الآن التنسيق بين الهيية الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاعتماد المؤسسات الصحفية والإعلامية التى سيتم السماح لها بتغطية الاستفتاء المقرر إجراؤه فى إبريل القادم على التعديلات الدستورية على دستور 2014.



كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أصدرت القرار رقم 23 لسنة 2019 والخاص بإنشاء قاعدة بيانات التغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات القادمة.



وتضمن القرار انشاء قاعدة بيانات بالهيئة الوطنية للانتخابات، لقيد المرخص لهم بالعمل فى مصر من المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية، وأطقم عملهم المصرح لهم من الهيئة بالتغطية الإعلامية وذلك وفقا للضوابط الواردة بالقرار.

