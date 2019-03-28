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مصر
الخميس 28/مارس/2019 - 08:21 م

"مستقبل وطن" بقنا ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حول التعديلات الدستورية بمصانع سكر دشنا

أشرف رشاد
أشرف رشاد
أ ش أ
dostor.org/2570456

نظمت أمانة العمال بحزب "مستقبل وطن" في محافظة قنا، اليوم الخميس، مؤتمرا جماهيريا حول التعديلات الدستورية بمصانع سكر دشنا شمال المحافظة، وذلك بحضور أمين العمال بالمحافظة سيد حامد، وأمين الحزب بمركز دشنا العمدة حمزة عباس، وأمين تنظيم المركز محيي عسر، ولفيف من قيادات وعمال مصانع السكر بمركز دشنا.

وقال حامد إن المؤتمر تناول باستفاضة التعديلات الدستورية وأهميتها في الوقت الراهن من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار على كافة المستويات، خاصة بعد نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في أن يجعل مصر قبلة لجميع دول العالم، وعودتها لدورها الريادي في محيطها العربي والأفريقي.

وأشار إلى أن المؤتمر أطلق رسالة جديدة من خلالها الثقة والعهد للوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم كافة الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، ودعم مؤسسات الدولة المصرية ورجال الشرطة والجيش في الحرب على الإرهاب، من خلال النزول بكثافة لصناديق الاقتراع أيام الاستفتاء.

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