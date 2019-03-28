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الخميس 28/مارس/2019 - 08:19 م

باكستان والسعودية تتفقان على تشكيل مجموعة عمل لتعزيز التعاون الثقافي

وزير الإعلام الباكستاني
وزير الإعلام الباكستاني شودري فؤاد حسين
أ ش أ
dostor.org/2570455

عقد وزير الإعلام الباكستاني شودري فؤاد حسين الجولة الثانية من الحوار مع وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن محمد الفرحان في الرياض اليوم الخميس.
وأوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين باكستان والمملكة العربية السعودية في مجال الثقافة، واتفقا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بهذا الصدد.
كما تم وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال الثقافي، ووجه وزير الإعلام فؤاد حسين الدعوة إلى الأمير بدر بن عبدالله لزيارة باكستان، وثمن رغبته في التعاون الوثيق مع باكستان.

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