"التمريض" توصي بدعم منظومة التأمين الصحي الجديدة وزيادة بدل السهر

عقدت اليوم النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود النقيب العام، الجمعية العمومية العادية بحضور 1500 عضو من الأعضاء واعتمدت الجمعية تقرير الأمين العام والميزانية وتقارير النشاط وتقرير أمين الصندوق.



وبدأت الجمعية بتلاوة القرأن الكريم ثم كلمة النقيب العام الدكتورة كوثر محمود التى حثت فيها التمريض على العمل وإحياء مبدأ خدمة المريض أولا فى جميع المستشفيات، مؤكدة أهمية التفاعل مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي ستخدم المصريين وتحدث طفرة فى مجال الرعاية الطبية.



وأكدت أنها تتابع ملف زيادة النوبتجيات والسهر وزيادة بدل العدوى لجموع التمريض مع وزارة المالية، بالإضافة إلى الصحة النفسية، بالإضافة إلى متابعة المشاريع الخاصة بالمحافظات المختلفة مع التجهيز للمصايف.



وقالت نقيب التمريض، إن التمريض خلال السنوات الماضية حقق نجاحات مبهرة فى ملف الرعاية الصحية وهناك مزيد من التطوير والإعداد للكوادر البشرية، مؤكدة أن النقابة تسعى جاهدة لتحسين الخدمات لأكثر من 250 ألف عضو على مستوى الجمهورية.





وتابعت: أن الدولة تولى اهتمام كبير بالتمريض وجميع مقدمى الخدمة الصحية والعلاجية للمريض مضيفة ان هناك طفرات ملموسة فى اليات استعادة المهنة لقوتها.