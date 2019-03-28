كوريا الجنوبية وأوزبكستان تعتزمان صياغة اتفاقية تجارة حرة بينهما

أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الخميس عن اتفاق كوريا الجنوبية وأوزبكستان على القيام بدراسة مشتركة بين البلدين تهدف إلى صياغة اتفاقية تجارة حرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بينهما.

وأفادت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية بأن الاتفاقية تم التوصل إليها في المحادثات التي جمعت وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي هونج نام-كي بنظيره الأوزبكي ونائب رئيس الوزراء إليور جانييف.

وقال هونج - خلال الاجتماع - إنه "يتعين علينا التفكر بشأن كيفية التوصل إلى صفقة من شأنها أن تعود بالنفع على كلا الجانبين من خلال دراسة مشتركة حول اتفاقية التجارة الحرة"، مضيفا أن بلاده ستقدم المساعدة إلى أوزبكستان لتحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات من خلال تنفيذ أغلب برامج المساعدة الإنمائية الرسمية التابعة لكوريا الجنوبية، حيث خصصت كوريا الجنوبية 2.85 مليار دولار لمشاريع المساعدات الخارجية، بما في ذلك برامج المساعدة الإنسانية للبلدان النامية لإغاثتها من الكوارث المختلفة.

وكانت كوريا الجنوبية قد أبرمت سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة، في السنوات الأخيرة، مع شركاءها التجاريين الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، إلى جانب تشيلي وبيرو وكولومبيا، في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز النمو الاقتصادي القائم على التصدير.

من جانبه، أشار الجانب الأوزبكي إلى أنه سيدعم الشركات الكورية الجنوبية التي تسعى للاستفادة من مشاريع البنية التحتية في بلاد آسيا الوسطى.