كوكب الجنوب.. ياسين التهامى: الله ساقنى إلى الإنشاد و«يا ملهمى» الأقرب إلى قلبى

أُشبه أم كلثوم فى كونها «فريدة عصرها الكل يقلدها».. وأفرح بتقليدى

التليفزيون ما بقاش يطلبنا وأتمنى تقديم حفل فى السعودية





«التليفزيون ما بقاش يطلبنا!».. عبارة قد تبدو مقبولة إذا صدرت عن فنان غادرته أضواء الشهرة، أو لم يعد ما يقدمه يحظى بقبول جماهيرى، لكن أن تصدر هذه العبارة عن الشيخ ياسين التهامى، أستاذ الإنشاد والمديح الدينى، ليس فى مصر والمنطقة العربية، بل فى مختلف أنحاء العالم، فإن الأمر يؤكد ما يقوله أيضًا: «المديح فن مظلوم جدًا». فى السطور التالية، يتحدث «التهامى» عن محطات من حياته الحافلة، وأبرز طقوسه وما قدمه فى الإنشاد، ويكشف عن رأيه فى المقارنة بينه وبين السيدة أم كلثوم، ويتطرق إلى أبرز ما يعانيه هذا الفن المصرى الأصيل من أزمات، وكيف يرى دور «مدرسة» و«نقابة» الإنشاد.



■ بداية.. كيف تعلم الشيخ ياسين التهامى المديح؟

- تعلمت المديح بمحض الصدفة، وأشعر بأن الله هو من ساقنى إليه، فوالدى من أولياء الله الصالحين وله «مقام» فى مدينة «الحواتكة» بأسيوط، حيث كانت تقام احتفالات دينية وحضرات فى مطلع السبعينيات، وفى إحداها- وكنت صغيرًا فى السن- وقفت وأنشدت فأعجب الناس بصوتى وبدأوا يشجعوننى، وفى مقدمتهم والدى نفسه.

■ فى الصعيد دائمًا ما يبدأ المداحون مشوارهم بقراءة القرآن لكنك بدأت بالمديح نفسه.. لماذا؟

- أنا منشد دينى فى الأساس، بدأت وتفوقت فى هذا المجال، لكنى فى الوقت ذاته أحفظ القرآن كاملًا، وتعلمته عن والدى الشيخ التهامى الكبير، وأقرأه مع أولادى وعائلتى، فكل أسبوع نجمع العائلة وكل فرد منها يقرأ ما تيسر له، وأقرأ معهم فى كثير من الأحيان.

■ هل واجهك محبطون فى بداية مشوارك؟ ومن أكثر مَن شجعك؟

- من يسلك طريق الإنشاد الدينى لن يواجه محبطين، لأن غالبية العاملين فى المجال وجمهوره من أهل الصوفية، التى تقوم على مكارم الأخلاق والسلام. أما أكثر من شجعنى فهو والدى- رحمه الله- الذى كان يدعو لى على الدوام، وأعتبر أن الشيخ أحمد التونى هو الأب الروحى للإنشاد الدينى، وأحبه كثيرًا.

■ هل هناك طقوس معينة تحرص عليها قبل وأثناء حفلاتك؟

- لا أحضر أى شىء قبل الحفل، وفى بعض الأحيان أقرر أداء قصيدة ما، وما أن أخرج على الناس فوق المسرح أغيّرها وأؤدى قصيدة أخرى، «بـشوف المتفرجين محتاجين إيه وبأقوله»، لأن لكل مقام مقالًا. وبعدما وجدت أن طرق الإنشاد المستخدمة فى أغلبها تقليدية واعتادها الناس، قررت أن تكون لى طريقة أو مدرسة خاصة فى الإنشاد، إذ أبدأ الحفلة بالصلاة على النبى، ثم أنتقل لأداء القصيدة. كما كنت أول من أدخل «الكمنجة» فى الإنشاد الدينى، بعدما كانت تصاحبه «الدفوف» فقط، ثم أدخلت «الأوكورديون»، وكنت أول من يُنشد بالزى الصعيدى داخل الأوبرا، ورغم رفض إدارتها لذلك تمامًا، صممت على عدم تغيير الزى المعبر عن هويتى وأسافر به جميع أنحاء العالم، والجلباب والعمة شكلا نجوميتى، ومن المستحيل أن أتخلى عنهما.

■ ماذا عن القصائد التى تؤديها؟.. وهل يفهمها كل جمهورك؟

- أقرأ الكثير من الشعر، لكن لا أُنشد سوى الشعر الذى يؤثر فىّ وفى وجدانى، وهو ما وجدته فى قصائد ابن الفارض والحلاج ومحيى الدين ابن عربى والغوث، وغيرهم الكثير، وأعتبر ما قالوه بمثابة «روشتة ربانية» لى، أما عن أكثرهم قربًا إلى قلبى فهما قصيدتا «يا ملهمى» و«ألسنة الأحوال».

وعامة، قوة الكلمة والأداء الجيد يجعلان الجمهور يندمج فى المديح، وعندما يجدون بعض الكلمات والأبيات الصعبة يسألوننى فيها بعد الانتهاء من إنشادى، فأجيب عنها بصدر رحب، لأنى أحب أن يفهم مستمعينى ما أقوله.

■ البعض يقول إن هناك أوجه شبه كبيرة بينك وبين سيدة الغناء العربى أم كلثوم.. ما رأيك؟

- كل منا له مدرسته الخاصة، والشبه الوحيد أنها كانت «فريدة عصرها» والشيخ ياسين هو أيضًا «فريد فى عصره»، والكثير حاولوا تقليد أم كلثوم لكنهم فشلوا، فـ«أم كلثوم واحدة فقط»، وكذلك الشيخ ياسين الجميع يحاول تقليده، لكن لا أحد يصل إلى نفس درجة المديح، لذا كلانا «لا يُقلِد ولا يُقلَد»، ومع ذلك كل من يحاولون تقليدى أفرح بهم، وأعتبر ذلك نجاحًا من الله.

■ سافرت إلى العديد من الدول.. أيها الأقرب إلى قلبك وتحرص على تكرار زيارتك لها؟

- أحب كل الدول التى سافرت إليها من مشرق الدنيا إلى مغربها، ففى كل منها وجدت إحساسًا مختلفًا من الجمهور، لكن أعتبر الدول الأوروبية الأقرب لقلبى، لأن مواطنيها لا يفهمون ما أقوله من كلمات، ويتفاعلون معى بمشاعرهم الصادقة. وأشعر بالسعادة أيضًا عندما يجعلون فقرتى آخر فقرات الحفل، على الرغم من وجود فنانين عمالقة معى، وهذا دليل على أن كلماتى تطربهم وينتظرها الجميع.

■ ماذا عن المملكة العربية السعودية تحديدًا؟

- عندما أذهب إلى السعودية يستقبلنى أصدقائى بكل ترحاب، لكنى لا أقيم أى احتفالات هناك، وهو ما أتمنى حدوثه خلال الفترة المقبلة.

■ هل ترى أن المديح فى خطر بعد وفاة عمالقته من أمثال أحمد برين وأحمد التونى وعبدالنبى الرنان؟

- المديح ما زال موجودًا ومنتشرًا بقوة وله جمهوره الكبير، لكن كفاءة وجودة المداحين والمنشدين هى التى قلت، خاصة أولئك الذين ينشدون باللغة العربية الفصحى، وهو ما أتميز به أنا وأولادى، فما زلت حتى الآن أعرض قصائدى على أساتذة اللغة العربية قبل إنشادها. وأرى أن مصر تمتلك كنوزًا من المواهب فى الإنشاد والابتهالات الدينية، لكن للأسف لا أحد يبحث عن تلك المواهب التى اندثرت بشكل كبير، ورغم ثقتى فى قوة الإنشاد ووجوده أخشى أن يموت ذلك الفن الذى يمثل قيمة قوية فى التاريخ المصرى، ونمتلك أمجادًا عظيمة فيه.

■ أين مسابقات المديح والإنشاد الآن؟

- للأسف أصبحنا نعيش فى زمن تاه فيه المديح وتدهورت فيه أحوال المداحين، لذا نحتاج مساندة الدولة لرواد هذا المجال حتى نستطيع العودة به للريادة، فنحن عشنا حياتنا فى المقدمة، ونملك كل مقومات التميز فى هذا المجال، لكننا نحتاج ليد العون من الدولة الآن، لإعادة الإنشاد والمديح من جديد إلى عصره الذهبى، ومن وسائل تحقيق ذلك إقامة المسابقات الخاصة به.

■ كيف ترى «مدرسة الإنشاد» التى أسسها نجلك «محمود»؟ وما رأيك فى دور «نقابة المنشدين»؟

- هناك نقابة للإنشاد، لكنها غير مفعلة، أما المدرسة فهى لجنة للإنشاد الدينى تهدف إلى إيصال رسالة للجميع، وتوجههم لأهمية المديح الذى يهذب النفس ويواجه الإرهاب والانحراف، وتتعاظم أهميته فى ظل حاجة المجتمع إلى «توجيه فكرى وأخلاقى» بشىء يقرب الإنسان إلى الله، بعيدًا عن «المهرجانات» العجيبة، والتى ظهرت مؤخرًا وتوجه سلوك الأطفال بشكل سلبى.

■ أخيرًا.. ما رأيك فيمن يقولون إن المديح فى مصر «فن مظلوم»؟

- طبعًا مظلوم جدًا، خاصة فى ظل غلبة الجانب المادى على كل شئون الحياة، فقديمًا كان شهر رمضان يشهد إقامة العديد من حفلات وليالى الإنشاد والمديح، فى التليفزيون والإذاعة، لكن الآن «ماحدش بيطلبنا فى رمضان غير قليل جدًا.. بيقولولنا إحنا عاوزين برنامج أو حلقات تجيب إعلانات»، وهو نفس الأمر الذى تعرضت له المسلسلات الدينية فى الشهر الفضيل، والتى قلّت بصورة ملحوظة جدًا لصالح أعمال أخرى، رغم الهوية الدينية المميزة لمصر. وأرى ضرورة تقديم برنامج تليفزيونى خاص بالمديح والإنشاد، لتعليم الشباب ذكر الله ومدح النبى، بدلًا من «نشر الفحشاء» فى المسلسلات، وأذكر أن قديمًا كان هناك برنامج على القناة الأولى يسمى «الفن الشعبى» تُعرض فيه الأناشيد والمدائح الدينية، لكنه اختفى تمامًا الآن.

