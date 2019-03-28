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فن
الخميس 28/مارس/2019 - 07:58 م

الممسوس.. محمد فراج: شخصية «على بحر» رعبتنى ولم نتوقع النجاح الكبير لـ«أهو ده اللى صار»

الممسوس.. محمد فراج:
أسماء سعد
dostor.org/2570405

«ملبوس».. لم يجد جمهور مسلسل «أهو ده اللى صار»، الذى عرضت حلقته الأخيرة قبل أيام، سوى هذه الكلمة لوصف الأداء الذى قدمه الفنان محمد فراج، فى تجسيده شخصية «على بحر»، خلال أحداث العمل. فلحظة ينقلك «فراج» إلى السماء بغنائه وسخريته وضحكته، وأخرى يهبط بك إلى الأرض بشجنه ودموعه وحزنه الذى يعيش فيه، يجعلك تعيش معه الوجع وألم الفراق وتشعر بأنك تشاركه حب «نادرة» وعذاب البعد عنها، ويخترق قلبك دون كلمات بنظرات صامتة تتحدث وتبوح بأدق المشاعر.
«الدستور» التقت محمد فراج، للحديث معه ومع «على بحر»، الذى لا يزال يلازمه ويعيش معه إلى الآن، وخلال السطور التالية، سننقل إجابات «فراج» وإجابات «بحر»، الذى كان يجلس فى إحدى زوايا الغرفة ينتظر إفساح المجال أمامه للحديث مع الجمهور خارج «كادرات» الكاميرا وأحداث «أهو ده اللى صار»، والتعبير عما بداخله بشكل مباشر، دون انتظار إشارة الإخراج أو أضواء التصوير.


■ فى البداية.. لماذا أحب «على بحر» حبيبته «نادرة» كل هذا الحب؟
- محمد فراج: أعتقد أن حبه لها كان من ذلك النوع الذى يأتى من النظرة الأولى، حين يختطف شخص قلبك من بين ضلوعك دون سابق إنذار أو سبب، فعادة ما يعرف البشر سببًا معينًا للحب، لكن الحب ذا الرتبة الأعلى لا يتضمن أى إجابة لسؤال: «لماذا تحب؟».
- على بحر: أنى مؤمن بالقدر، وإن ربنا ممكن يجمع قلوب بقلوب، ودى حاجة قدرية. القدر وقعنى فى واحدة وحط حبها فى قلبى، وهى مشافتنيش ولا حبى دخل قلبها، ولو رجع الزمن بيا هحب «نادرة» تانى وتالت ورابع، عشان عارف ومتأكد أن كل شىء بيحصل فى الكون ده بحكمة.
■ لماذا لم يكره إذن «يوسف بيه» على الرغم من تسببه فى ضياع حبه لـ«نادرة»؟
- محمد فراج: أعتقد أن «على بحر» ليس أنانيًا أبدًا، ويدرك أنه كما أحب «نادرة» رغمًا عنه، كذلك وقع «يوسف بيه» فى غرامها دون قصد ولا إرادة، فلماذا يكرهه وهو يعلم أن الأمر ليس بيده؟!
- على بحر: أنى مش أنانى عشان نكرهو الراجل اللى معمليش حاجة. هو ذنبه إيه أنها مشافتش الحب فى عنيا؟ وهى أصلًا شافتنى كام مرة عشان قلبها يدق؟ إنما هو عرف يخطف القلب اللى أنى فشلت نخطفوه. نصيبى نغنّولها بس، ومنعرفوش إذا كانت بتسمع غنايا ولا لأ.
■ ماذا عن «أصداف» وحبها له.. ألم يكن أولى أن يوفر دقات قلبه لقلب أحبه بصدق من البداية؟
- محمد فراج: من الواضح أن «على بحر» شخص لا يندم على شىء، ولا حتى على سنوات العمر التى مرت وهو وحيد، فقد عاش لفنه، واتخذ من العود رفيقًا يتحدث إليه بالنغمات، فيرد عليه بشجن.
- على بحر: قلت لكِ إننا منعرفوش نتحكمو فى العضلة اللى خلقها ربنا بين ضلوعنا دى، إزاى هنخلى قلبى يبطل يحب «نادرة» ونقولو: «حِب أصداف غصب عن عينك وعين أهلك»، ده أنى كده أبقى بنمثلو عليها وعلى نفسى. أنى عمرى ما ندمت على شىء، لأنى مش بنعملو غير اللى قلبى مصدقه، أصل بينى وبين ربنا عمار، ودا اللى صبرنى طول السنين دى على العذاب اللى كنت بنعيش فيه كل ليلة، والعود والأغانى والبحر كانوا أهلى وناسى وونسى.
■ اتهم كثير من الناس «على بحر» بأنه خائن عندما أوهم «أصداف» بحبه وهو يحب «نادرة»؟
- محمد فراج: لم يكن يقصد أن يعشمها بذلك، وأظن أنه كان يعاملها كصديقة من البداية، وأنها أدركت ذلك، لكنها لم تستطع التحكم فى مشاعرها، وأحبته وأحبت خوفه عليها وأسلوبه معها، وحمايته لها فى الكثير من المواقف الصعبة، لذا هو فى رأيى ليس غشاشًا.
- على بحر: عمرى ما شوفت «أصداف» حبيبة، وطول الوقت شايف أنها صاحبة قريبة، عِشرة عمر، مش الست اللى قلبى عشقها. «أصداف» زيها زى البحر، يتحب آه تفضل جنبه يمكن لكن منقدروش نعيشو فيه، والدليل أنى مش غشاش أنى مستغلتش حبها ليا فى أى شىء غلط لا سمح الله، حتى لما جت تطلب منى الجواز مرضتش نستغل موقفها وضعفها ونوافق، وإزاى أصلًا نربى عيل مش ابنى على أنه ابنى. أنى مبنحبش نهاود حد فى الغلط.
■ هل غضب «على بحر» من «أصداف» بعد زواجها من «وديع البساطى»؟
- محمد فراج: ربما كان فى حالة استغراب فقط من عرضها، وأنها اعتقدت أنه سيوافق على ما تقول بعد أن هجرته من أجل حكمدار القسم، لكننى لا أعرف إذا كان قد غضب أم لا.
- على بحر: حلوة غضبت دى، بس أنى مغضبتش. كل حى حر فى حاله، هى حرة تعرض عليّا الجواز، وأنى حر منوافقش، و«البساطى» حر أنه يشوف مصلحته ويستغل العرض ويوافق، بس أنى مغضبتش وقتها، هى لقت لروحها سكة عشان تخرج من مشكلتها، وأنى ميهمنيش غير أنها تكون بخير وخلاص.
■ كيف استمر حب «على» لـ«نادرة» دون غيرها من النساء كل تلك السنوات؟
- محمد فراج: «الحب الأفلاطونى» موجود، وهناك كثير من القصص عبر التاريخ لأشخاص أحبوا بهذه الطريقة، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، لكن مسألة استمرار حبه أمر خاص به لا أعلم عنه شيئًا.
- على بحر: نقدرو نجاوب على السؤال دا بكلام بسيط عشان نكون صريح معاكى. أكيد كنت بأتمنى نصحو الصبح على ضحكتها ووشها وأنها تفضل جنبى، لكن اللى بيحب حد بيحبه بخير حتى لو مش معاه، وأنى كان كفاية عندى نعرفو بس أنها كويسة ومش ناقصها حاجة، واللى انشغل قلبه ميعرفش غير الانتظار، أنى أصل وهبت روحى ليها ومكنتش مستنى حاجة.
■ بعد وفاة «يوسف بيه» ذهب «على» لخطبة «نادرة» من جديد.. لماذا هذا الإصرار الغريب؟
- محمد فراج: كما قلت لكِ، هذا الرجل لا تعنيه كل تلك الحسابات، فلا الرفض ولا القبول كان فى قاموس «على بحر» يومًا ما، وجدها قريبة منه مرة أخرى فحمله قلبه إلى هناك.
- على بحر: لا عايز نقول حاجة كمان غير ده كله. أنى رايح عريس لابس آخر حلاوة ومسبسب شعرى ورايح نطلبو إيدها من تانى، كأن كل السنين دى معدتش. صحيح مفكرتش إذا كانت هترفض ولا هتقبل، بس فكرت أنى أكيد هنشوفوها، قلبى قالى إن المرة دى عينى هتشوفها، وشوفتها وخرجت مبسوط من القصر، مكنتش زعلان ولا حاجة، دا أنى حتى ليلتها قعدت نغنى للصبح. يوسف بيه الله يرحمه كسبان وهو حى وهو ميت، وأنى عارف.
■ لماذا تزوج «أصداف» بعد أن قال إنها مجرد صديقة؟ ولماذا لم يتزوجها من قبل؟
- محمد فراج: عندما ذهب «على» لطلب يد «أصداف»، قال لها إنه وحيد لم يبق حوله غيرها. رجل عجوز يعيش وحده، أعتقد أنه خاف أن يموت وحده.
- على بحر: بغض النظر عن كلمة «راجل عجوز وإنى خايف نموت لوحدى»، بس أنى بصيت حواليا لقيت الحبايب كلهم راحو مبقاش غير «أصداف» عايشة لوحدها مع ريحة الحبايب اللى راحو لربنا قبلنا، كنت عايز نتونس بيها. وأنى بنطمّن وأنى مع «أصداف»، هو فى حب أكتر من أن النفر يطمن؟ متجوزتهاش قبل كدا عشان مكنش ربنا أذن يجمعنا، وربك لما يريد قلوبنا يتنفذ.
■ بعد تلك المبارزة الكلامية مع «فراج» و«بحر»، طلبنا من الفنان خلع عباءة «المحب الإسكندرانى» والعودة إلى شخصيته الحقيقية، وسألناه: ما الذى شجعك على قبول الدور؟
- السيناريو بكل ما فيه يمكنه أن يجذب أى شخص يقرؤه، من حيث تلك الحالة الرومانسية الكلاسيكية، التى لم نرها منذ وقت طويل، بجانب التاريخ والحنين إلى الماضى بكل ما فيه من هدوء نفتقده فى عصرنا الحالى. الحالة كلها كانت جميلة، وهذا ما شجعنى على المشاركة.
■ هل شعرت بالخوف نظرًا لصعوبة الشخصية؟
- نعم، خفت كثيرًا، لأن الشخصية بعيدة تمامًا عنى وعن أى دور قدمته فى حياتى، وما جعلنى أخاف أكثر أن الشخصية تصل إلى عمر الـ٨٠ عامًا، وهو ما يقلق أى ممثل، الأمر الذى جعلنى أفكر فى الاعتذار عن عدم تقديم الدور، لكن أستاذ عبدالرحيم كمال لم يسمح لى وشجعنى على الاستمرار.
■ كيف خرجت شخصية «على بحر» بهذه الطريقة من حيث الكلام والحركات والضحك؟
- رسمت «على بحر» فى خيالى بمساعدة أستاذ عبدالرحيم، والذى رسمها على الورق بشكل جيد، وأنا ترجمتها بالأداء، فأصبح «على بحر» هو ذلك الشخص الذى ظهر على الشاشة.
وأنا أحببت «على بحر» كثيرًا وصدقته وتأثرت به، وهو ما جعلنى أشعر بأنه جزء منى، أشعر بألمه فى مشهد معين، وأفتش بداخله عن المشاعر التى يمكن أن أترجمها أمام الكاميرا. كان حالة عشتها أثناء التصوير، وليس مجرد دور أديته.
■ هل توقعت هذا النجاح الكبير للدور والمسلسل؟
- فريق العمل كله توقع تقديم شىء محترم يجذب الجمهور، لكن هذا النجاح الكبير لم يتوقعه أحد، خاصة أن الجمهور فى النهاية هو الذى يقرر إذا كان العمل جيدًا أم لا.

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