رئيس الزمالك يمنح جروس حرية تحديد مصير كهربا فى مباراة القمة



منح رئيس نادى الزمالك، كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الكرة، حرية تحديد مصير محمود عبدالمنعم «كهربا»، فى المشاركة أساسيًا من عدمه خلال مباراة القمة أمام الأهلى، المقرر إقامتها فى ملعب برج العرب، السبت، بعد المشادة التى وقعت بين اللاعب ورئيس النادى، وما أعقبها من ترك «كهربا» التدريب، حتى تمت تهدئة الأمور وإعلان الصلح بين الجانبين.



وقال أيمن حافظ، مدير الكرة بالزمالك، إن رئيس النادى رفض رصد مكافآت إضافية للاعبين لتحقيق الفوز على الأهلى، وطالبهم بالتركيز خلال المباراة للفوز على الغريم التقليدى وزيادة فارق سباق القمة إلى ٥ نقاط لصالح «الأبيض».

ويختتم الفريق تدريباته استعدادًا للمباراة، اليوم الجمعة، ويضع «جروس» اللمسات النهائية على التشكيل فى ضوء هذا التدريب، بعد أن يستقر على الأسماء التى سيدفع بها من بداية المباراة فى بعض المراكز التى لا تزال محيرة بالنسبة له، وعلى رأسها الجبهة اليمنى.

ويسعى الجهاز الفنى للتأكد من جاهزية التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة، بجانب الاطمئنان على المغربى خالد بوطيب، الذى سيقود خط الهجوم بعد عودته من معسكر منتخب بلاده مؤخرًا، إضافة إلى الاطمئنان على الحالة البدنية والفنية للتونسى فرجانى ساسى، الذى يعول عليه الجهاز الفنى بشكل أساسى فى لقاء القمة.

كما قدّم الجهاز المعاون لـ«جروس» ما يقرب من ٢٠ فيديو منفردًا، لكل لاعب من لاعبى النادى الأهلى، حتى يستخدمها المدير الفنى فى محاضراته للاعبيه خلال معسكر الفريق بالإسكندرية من خلال عرض أهم اللقطات لمفاتيح لعب «الأحمر»، وإعطاء لاعبيه التعليمات الأخيرة ودراسة المنافس من كل الجوانب، والتركيز على نقاط القوة لكل لاعب، وشرح الثغرات التى يعانى منها الأهلى. وحرص الخواجة على إعطاء تعليمات وتوجيهات منفردة لكل لاعب بهدف رفع الحالة المعنوية للفريق وتجهيزهم للقمة المرتقبة.

فى السياق ذاته، تولى أمير عزمى مجاهد، مدرب الزمالك، مهمة إعداد المدافعين خاصة الثنائى محمود حمدى «الونش» ومحمود علاء. واجتمع «مجاهد» مع الثنائى بشكل منفرد وعرض فيديوهات لمميزات ثنائى الهجوم «الأحمر»: مروان محسن ووليد أزارو، المرشحين بقوة لقيادة هجوم الأهلى غدًا.

وحذر مدرب الزمالك لاعبيه من إجادة مهاجمى الأهلى ضربات الرأس وحسن استغلال العرضيات، وطالبهما بالتركيز الشديد والرقابة اللصيقة لمهاجمى الخصم، وعدم السماح لهما باستلام العرضيات داخل منطقة الـ١٨ بحرية. كما حذر «مجاهد» من سرعات «أزارو» وطالب بالضغط عليه مبكرًا طوال أحداث المباراة، وعدم إتاحة الفرصة له للسيطرة على الكرة أو الاستحواذ، باعتباره أحد مفاتيح اللعب الخطيرة للأهلى.



