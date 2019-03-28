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الخميس 28/مارس/2019 - 07:31 م

شرطة التشيك تؤكد توقيف اثنين آخرين على خلفية محاولة شن هجمات على قطارات بألمانيا

شرطة التشيك تؤكد
وكالات
dostor.org/2570358

أكدت متحدثة باسم الشرطة التشيكية توقيف اثنين آخرين بشبهة الإرهاب في براغ، على صلة بمحاولات جرت العام الماضي لإخراج قطارات عن مساراتها في ألمانيا، وكان تم إعلان توقيف عراقي 42 عاما وزوجته في النمسا خلال الأسبوع الجاري.
ووفقا للادعاء النمساوي، فقد اعترف العراقي بوضع عوائق على خطوط السكك الحديدية في جنوب ألمانيا في أكتوبر، وفي برلين في أول ديسمبر من العام الماضي، إلا أنه زعم أنه تصرف منفردا وأنه لم يكن لديه أي دوافع إرهابية.
وتسبب هذا في أضرار لقاطرات وكابلات السكك الحديدية، إلا أنه لم يسفر عن قتلى أو مصابين.
والمشتبه فيهما الآخران أجنبيان، احتجزتهما السلطات أمس الأربعاء بعد وصولهما مطار براغ مباشرة، حسبما قالت المتحدثة باسم شرطة التشيك لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بدون تقديم المزيد من المعلومات.
وقال وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل في وقت سابق من اليوم الخميس أمام البرلمان، إنهما "شكلا خلية مع العراقي".
وأصدر جهاز الاستخبارات النمساوي أمر الاعتقال، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية إنه لا يمكنه تقديم تفاصيل بشأن الجنسيات أو مكان إقامة المحتجزين الجديدين.

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