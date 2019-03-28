التونيسية سلمى المعزّ تنتهي من تصوير فيلم "ڤيرس"

انتهت الفنانة التونيسية سلمي المعز من مشاهدها في فيلم الفيلم الجديد «فيرس» الذي تقوم ببطولته بمشاركة عدد من الفنانين الشباب، وسيتم عرضه بدور العرض السينمائي أوائل مارس المقبل، بعد الانتهاء من تصويره في العين السخنة.



شاركت سلمي المعز في كثير من الأعمال منهم "لأعلي سعر"، المخرج محمد العدل "أبوالبنات" مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، "الطوفان" مع المخرج خيري بشارة، "عفاريت عدلي علام" مع المخرج رامي إمام، والأفلام "القرموطي في أرض النار" مع المخرج أحمد البدري، وأخيرا فيروس مع المخرج أسامة عمر.



فيلم "فيرس".. إخراج أسامة عمر، وتأليف أسامة عمر، وإنتاج شركة رايز وفرام، بطولة مارتينا عادل، وشريف السلاموني ونهير أمين ومحمود جمعة وسوما وتامر القاضي وياسمين رحمي وجمانة فؤاد، ويظهر فيه الفنانات وفاء صادق وريم البارودي ومها أبوعوف كضيوف شرف، وتم تصوير الفيلم بطريقة 4k، وتم عمل الجرافيك.

