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الخميس 28/مارس/2019 - 07:30 م

جنايات الإسكندرية تعاقب 19 متهما بالسجن 3 سنوات لانضمامهم لجماعة إرهابية

جنايات الإسكندرية
أ ش أ
dostor.org/2570356

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة 19 متهما من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العزيز محمود سالم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام محمد حسن والمستشار عبد الكريم شامخ وأمانة سر أحمد عبد الوهاب.

تعود واقع القضية لسنة 2017 عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من إدارة البحث الجنائي بقيام عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بتكوين لجان لتكدير السلم العام، وكشفت التحريات قيام المتهمين بالترويج لأفكار التنظيم.

بعد تقنين الإجراءات تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، واحالتهم للمحاكمة ليصدر الحكم المتقدم.

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