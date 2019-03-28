"المركزي" يكشف عن أسباب تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها منذ قليل، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها الحالية عند مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب.

وقال إن معدل التضخم العام والأساسي ارتفع إلى 14.4% و9.2% في فبراير 2019 من 12.7% و8.6% في يناير 2019، على الترتيب، وأسهم ذلك في ارتفاع بعض أسعار السلع الغذائية وخاصة بعض الخضروات الطازجة، بينما كانت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية محدودة للغاية، كما أسهم التأثير السلبي لفترة الأساسي بشكل جزئي في ارتفاع معدلات التضخم.



وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بشكل طفيف إلى 5.5% خلال الربع الرابع من عام 2018، وانخفض معدل البطالة إلى 8.9%، وتشير البيانات المتاحة إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص دعم صافي للنشاط الاقتصادي، وتباطأت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، كما ارتفعت مؤخرا الأسعار العالمية.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف 9%، خلال الربع الرابع من 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

