مركز "وعي" ينظم حملة توعوية للسيدات للوقاية من سرطان الثدي

ينظم المركز العربى للتوعية الصحية "وعي" التابع لاتحاد الأطباء العرب بالتعاون مع الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، حملة للتوعية الصحية وتقديم الدعم النفسي للسيدات المصابات بمرض سرطان الثدي والمترددات على معهد الأورام بقصر العيني، كما ينظم المركز حملة توعوية أخرى للسيدات بالمباني الإدارية لهيئة مترو الأنفاق.



وتستهدف الحملة الدعم النفسي اللازم للأمهات المصابات بمرض سرطان الثدي داخل معهد الأورام بالقاهرة، والتوعية اللازمة لطرق التغلب على المرض، والتعامل معه بطريقة ايجابية ومهارات الكشف المبكر، وعلى هامش الحملة سيقوم المركز بتوزيع هدايا رمزية علي السيدات.



وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب إن الاتحاد يولي اهتماما خاصا بالحملات التوعوية التي ينفذها مركز "وعي" لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والتنفيذ الفعلي لقاعدة "الوقاية خير من العلاج"، كما أن تعزيز صحة المرأة والطفل من أهم أهداف المركز.