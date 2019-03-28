سافو ميلوسيفيتش يتولى تدريب بارتيزان بلجراد



سيبدأسافو ميلوسيفيتش المهاجم السابق لمنتخب يوغوسلافيا واستون فيلا أول مهمة تدريبية له مع بارتيزان بلجراد بعد تعيينه اليوم الخميس مدربا للفريق المنافس في الدوري الصربي الممتاز لكرة القدم.

وقال ميلوسيفيتش في مؤتمر صحفي في ملعب نادي بارتيزان "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وسفير الاتحاد الاوروبي أليكس فيرجسون (المدرب السابق لمانشستر يونايتد) ارشداني باتجاه تولي هذه المهمة.

"مرت بي أوقات ظننت فيها أنني لا أريد أن أكون مدربا لكنني غيرت رأيي منذ أربعة أو خمسة أعوام واتخذت قرارا نهائيا بهذا الخصوص في 2016".

وأحرز ميلوسيفيتش (45 عاما) 37 هدفا في 102 مباراة دولية. وبعد أن توج بلقبين للدوري مع بارتيزان انتقل إلى استون فيلا وفاز معه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في 1996.

وكان ميلوسيفيتش هداف بطولة أوروبا في نسخة 2000 مع الهولندي باتريك كلويفرت برصيد خمسة أهداف لكل منهما. ونجحت يوغوسلافيا في التأهل لدور الثمانية في تلك النسخة من البطولة. كما توج بلقب الدوري الروسي مع روبن كازان في 2008 قبل أن يعتزل.

ويحتل بارتيزان حاليا المركز الثالث في الدوري الصربي الممتاز متأخرا بفارق 24 نقطة عن البطل رد ستار المتصدر مع وجود احتمال حسابي بان يتمكن بارتيزان من التفوق على غريمه اللدود والفوز بلقب

الدوري.