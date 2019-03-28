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اقتصاد
الخميس 28/مارس/2019 - 07:21 م

أسهم سابك تفقد الزخم في بورصة السعودية

أسهم سابك تفقد الزخم
dostor.org/2570345

ارتفعت سوق الأسهم السعودية يوم الخميس مدعومة بالبنوك، حتى مع تخلي سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك (SE:2010)) عن معظم مكاسبه المبكرة الناتجة عن أنباء شراء أرامكو حصة كبيرة في مجموعة البتروكيماويات.

وتراجعت أبوظبي مع بدء تداول بعض الأسهم دون الحق في التوزيعات.

وصعد المؤشر السعودي 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي (SE:1120) واحدا بالمئة وسهم البنك الأهلي التجاري اثنين بالمئة.

لكن سهم سابك ذا الثقل تراجع 0.3 بالمئة بعد صعوده بما يصل إلى 2.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. واتفقت أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، على شراء 70 بالمئة في سابك من صندوق الاستثمارات العامة مقابل 69.1 مليار دولار.

وقالت أرقام كابيتال إن الصفقة العملاقة من المرجح أن "تغير قواعد اللعبة" لسابك، لكنها ستحد من فرص صعود السهم في المدى القريب بسبب توقعات باهتة نابعة من تدني أسعار البتروكيماويات.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم الدار العقارية 5.7 بالمئة وهبوط مجموعة إتصالات 0.8 بالمئة مع بدء تداولهما دون الحق في التوزيعات.

وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.5 بالمئة بعد انقضاء توزيعاته أيضا.

وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.8 بالمئة بقيادة زيادة 1.8 بالمئة في سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مصري مدرج، و2.2 بالمئة في سهم الشرقية للدخان (CA:EAST).

وأغلق سهم المجموعة المالية هيرميس مرتفعا 1.7 بالمئة بعد أن تخارجت وحدة للشركة من حصتها البالغة 49 بالمئة في مشاريع لطاقة الرياح في أربع دول أوروبية.

وزاد مؤشر بورصة دبي 0.7 بالمئة مع صعود سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر مصرف إسلامي في الإمارات، 2.5 بالمئة وارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 0.5 بالمئة.

وقالت نتورك إنترناشونال القابضة إن عملاق المدفوعات العالمي ماستركارد سيستثمر 300 مليون دولار في طرحها العام الأولي. ويملك الإمارات دبي الوطني (DU:ENBD) 51 بالمئة في الشركة وهي أكبر معالج للمدفوعات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

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