البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها، منذ قليل، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها الحالية.
وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.
قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها، منذ قليل، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها الحالية.
وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.
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