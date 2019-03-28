جاريدو مدرب العين الإماراتي يطالب لاعبيه بهدية عيد ميلاده في مباراة الفجيرة

طالب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، لاعبيه بالفوز على الفجيرة في المباراة التي تجمع الفريقين بعد غد السبت ضمن مباريات المرحلة الثامنة عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.



وقال جاريدو اليوم الخميس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"أنتظر من لاعبي العين أن يقدموا لي هدية يوم ميلادي الذي يوافق غدا الجمعة، بحصد النقاط الثلاث في مواجهة السبت".



ورفض جاريدو التفكير في نتائج المنافسين في البطولة، حيث أكد أن كرة القدم لا تعترف بلغة التوقعات، وأن لاعبي فريقه مطالبون بإظهار روح قتالية واللعب بتركيز من أجل حصد الثلاث نقاط.



وأضاف:" يتوجب علينا أن نركز على كل مباراة على حدة، وأتمنى أن نوفق في تحقيق النتيجة الأفضل".



ويحتل العين المركز الثاني في الدوري الإماراتي، برصيد 35 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن المتصدر الشارقة الذي يواجه الجزيرة صاحب المركز الثالث غدا الجمعة.