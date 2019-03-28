الأمريكي هولكومب يحصل على فضية أولمبية بعد وفاته بعامين

ارتفع رصيد الأمريكي الراحل ستيفن هولكومب الى ميداليتين أولمبيتين وذلك بعد مرور خمس سنوات على أولمبياد سوتشي 2014 بعد أن تم تجريد الفريق الروسي من ذهبية الزلاجات الرباعية على مسار متعرج بسبب تعاطي المنشطات.



وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية إعادة توزيع ميداليات مسابقتي الزلاجات الرباعية والثنائية بعد استنفاد سبل الطعن.



وجردت اللجنة الأولمبية الدولية الروسي الكسندر زوبكوف من ميداليتيه الذهبيتين في 2017 لكنه قدم طعنا أمام المحكمة الرياضية الدولية.



وتوفي هولكومب، الذي قاد الولايات المتحدة للفوز بذهبية الزلاجات الرباعية في أولمبياد فانكوفر في 2010، فجأة في مايو2017 عن 37 عاما.



وقالت اللجنة الأولمبية الأمريكية إن الميدالية ستقدم إلى الفائزين بحضور أسرة هولكومب في حفل لم يتحدد موعده بعد.



وقال كريس فوجت وستيف لانجتون وكيرت توماسافيتش زملاء هولكومب في الفريق "من المؤسف أن نتائجنا لم تعلن رسميا في فبراير 2014 واضطررنا لخوض سلسلة طويلة من الإجراءات قبل أن تتحقق العدالة في نهاية المطاف".



وتابع"نشعر بسعادة لأن بإمكاننا الآن أن نحتفل بانجاز حصد الميدالية الفضية".



وبعد إعادة توزيع الميداليات تكون الميدالية الذهبية من نصيب لاتفيا بينما نال الفريق البريطاني الميدالية البرونزية.