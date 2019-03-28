حقيقة وفاة "رضيعين" على يد عشيق والدتهما ببولاق الدكرور

تجري نيابة بولاق الدكرور، التحقيقات في تعدي شاب بالضرب على توأمي عشيقته "عاطف.م" و"محمد.م" 6 أشهر مما تسبب في عدة إصابات بمنطقة صفط اللبن، وتم نقلهم للمستشفة وادعت والدتهما إصابتهما في حادث طريق ولكن الأطباء شكوا في روايتهم وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشرطة.



توصلت تحريات المباحث إلى أن الأم المتهمة "نعمة" 19 عاما، من المنيا بمركز بني مزار، هربت من أسرتها من عام 2017 وقدمت الأسرة بلاغا بغيابها، عن المنزل ولم يعثر عليها حتى ألقي القبض عليها بتهمة التعدي على الطفلين بالاشتراك مع عشيقها.



اعترفت الأم أمام المباحث تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أن يوم الواقعة عشيقها "أحمد" سائق، كان يوجد بمنزلها ببولاق ولكنة تضايق من صراخ الرضيعين فانهال عليهم ضربًا بالأيدي وذهبوا إلى المستشفى، وقالا إن الإصابات التي لحقت بهم جراء حادث طريق.