لمحبي "صراع العروش".. فيلم جديد بعد أسبوع من نهاية الموسم الأخير

تعرض شبكة التلفزيون الأمريكية "إتش بي أو" فيلما وثائقيا يتضمن تفاصيل تصوير مسلسل "صراع العروش" بعد أسبوع من نهاية الموسم الأخير.



ووفقا للشبكة سيعرض الفيلم الوثائقي بعنوان "صراع العروش: The Final Watch" الذي مدته ساعتين، يوم الأحد 26 مايو المقبل.



وأعلنت الشبكة في 5 مارس الجاري أن الحلقة الأولى من الموسم الثامن ستنشر في 14 أبريل المقبل، بحسب الإعلان الترويجي "تريلر" الذي نشر على موقع "يوتيوب" وحصد ما يقرب من مليوني مشاهدة بعد أقل من 6 ساعات على نشره.



الجدير بالذكر أن مسلسل "صراع العروش" بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمي الدرامية، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه، وترشح وحصل على العديد من الجوائز.



ويتم عرض السلسلة على القناة التلفزيونية هوم بوكس أوفيس Home Box Office المعروفة بـ HBO.