ميركل: البنك الدولي وصندوق النقد يحتاجان لإصلاحات للتكيف مع عالم متغير

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس إلى إصلاحات للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي،

اللذين يشكلان قلب النظام المالي العالمي، لجعلهما أكثر تكيفا مع عالم يشهد تغيرات سريعة.



وقالت ميركل إن البنك الدولي بحاجة الى زيادة لرأس المال وإن صندوق النقد يحتاج الي تغيير نظام الحصص الذي يخصص الحقوق التصويتية للدول الأعضاء.



وكررت المستشارة الألمانية دعوتها في الأيام القليلة الماضية إلى إصلاحات للمنظمات الدولية لاستيعاب الصعود السريع للصين.